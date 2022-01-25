Бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону", - дослідження

Нові дані клінічних досліджень продемонстрували посилення імунної відповіді проти штамів коронавірусу "Бета", "Дельта", "Альфа" та "Гама" після бустерної дози вакциною VaxZevria (AstraZeneca). Додатковий аналіз також показав посилення імунної відповіді проти варіанту "Омікрон".

Про це йдеться в заяві компанії AstraZeneca, яку надали РБК-Україна .

Наведені результати спостерігались серед пацієнтів, які були раніше щеплені вакциною VaxZevria або мРНК-вакциною.

Крім того, окреме дослідження IV фази показало, що третя доза вакцини AstraZeneca сприяла суттєвому підвищенню рівня антитіл після вакцинації препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech). Його результати опубліковані у препринті журналу The Lancet.

Отримані дані доповнюють раніше отримані докази на користь застосування третьої дози вакцини VaxZevria незалежно від схеми первинної вакцинації, йдеться в прес-релізі компанії.

Введення третьої дози VaxZevria після двох перших доз тієї ж вакцини, або після мРНК вакцини, або після інактивованої вакцини значно посилює імунітет проти COVID-19, зазначив головний дослідник і директор вакцинної групи Оксфордського університету, професор Ендрю Поллард.

"Нові дані демонструють, що вакцина може відігравати важливу роль і як бустерна доза, у тому числі при первинній імунізації іншими вакцинами. Враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію, а також переконливі дані щодо ефективності вакцини проти штаму "Омікрон", ми продовжимо подачу заяв у регуляторні органи в усьому світі для можливості застосування вакцини у якості третьої бустерної дози", - заявив виконавчий віце-президент підрозділу досліджень та розробок біологічних лікарських засобів компанії AstraZeneca Мене Пангалос.