ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону", - дослідження

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 20:28
Бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону", - дослідження Фото: Бустерна доза AstraZeneca посилює імунітет проти "Омікрону" (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

Нові дані клінічних досліджень продемонстрували посилення імунної відповіді проти штамів коронавірусу "Бета", "Дельта", "Альфа" та "Гама" після бустерної дози вакциною VaxZevria (AstraZeneca). Додатковий аналіз також показав посилення імунної відповіді проти варіанту "Омікрон".

Про це йдеться в заяві компанії AstraZeneca, яку надали РБК-Україна.

Наведені результати спостерігались серед пацієнтів, які були раніше щеплені вакциною VaxZevria або мРНК-вакциною.

Крім того, окреме дослідження IV фази показало, що третя доза вакцини AstraZeneca сприяла суттєвому підвищенню рівня антитіл після вакцинації препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech). Його результати опубліковані у препринті журналу The Lancet.

Отримані дані доповнюють раніше отримані докази на користь застосування третьої дози вакцини VaxZevria незалежно від схеми первинної вакцинації, йдеться в прес-релізі компанії.

Введення третьої дози VaxZevria після двох перших доз тієї ж вакцини, або після мРНК вакцини, або після інактивованої вакцини значно посилює імунітет проти COVID-19, зазначив головний дослідник і директор вакцинної групи Оксфордського університету, професор Ендрю Поллард.

"Нові дані демонструють, що вакцина може відігравати важливу роль і як бустерна доза, у тому числі при первинній імунізації іншими вакцинами. Враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію, а також переконливі дані щодо ефективності вакцини проти штаму "Омікрон", ми продовжимо подачу заяв у регуляторні органи в усьому світі для можливості застосування вакцини у якості третьої бустерної дози", - заявив виконавчий віце-президент підрозділу досліджень та розробок біологічних лікарських засобів компанії AstraZeneca Мене Пангалос.

Нагадаємо, компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини від "Омікрону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон Коронавірус вакцинация от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус