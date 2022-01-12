Бустерная доза: что известно о ее эффективности против "Омикрона"

По словам гендиректора BioNTech Угура Шахина, эффективность трех доз их вакцины против инфицирования "Омикроном" составляет примерно 70%, а после двух прививок этот показатель лишь 20% -40%.

Впрочем, данные из ЮАР показывают, что две дозы одинаково на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной болезни.

В свою очередь компания Moderna тестировала две формы дозирования своего бустера.

Так, первый - половина той дозы, которую вводят для первичного курса - 0,25 мл, она содержит 50 мкг модифицированной мРНК. Вторая форма - это полная доза объемом 50 мл из 100 мкг мРНК.

Таким образом результаты показали, что первая дозировка повышает уровень нейтрализующих антител против"Омикрона" примерно в 37 раз по сравнению с их показателем до введения бустера,

А введение полной дозы, по данным производителя, вызывает 83-кратное увеличение антител.

Сейчас Moderna зарегистрировала бустерную дозу объемом 0,25 мл, то есть для ревакцинации в мире используют пол дозы. Однако, как уверяют в компании, обе дозировки безопасны и хорошо переносятся.

Вместе с тем в Украине для ревакцинации рекомендуют использовать Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Таким образом, при вводе первых двух доз препаратом CoviShield/AstraZeneca, бустерную дозу можно получить любой доступной вакциной мРНК, а тем, кто прошел курс прививок CoronaVac, Минздрав рекомендует вводить бустерную дозу Pfizer.

Однако пока не известно, в каком объеме будут вводить бустер препарата от Moderna. Медики в пунктах вакцинации, с которыми общался корреспондент РБК-Украина, утверждают, что им пока не выдали инструкции по дозировке этой вакцины.