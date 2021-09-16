Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет
Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет. Это заявили ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом "Дельта" до сих пор не доказано.
"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие - что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", - пояснили исследователи.
В документе говорится, что при лицензировании бустеров следует также учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии в Соединенных Штатах.
"Однако в целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные или разрешенные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелой болезни и смерти COVID-19 в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.