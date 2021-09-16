ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет

Новина українською →
США, Четверг 16 сентября 2021 02:50
Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет Фото: бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет. Это заявили ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом "Дельта" до сих пор не доказано.

"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие - что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", - пояснили исследователи.

В документе говорится, что при лицензировании бустеров следует также учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии в Соединенных Штатах.

"Однако в целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные или разрешенные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелой болезни и смерти COVID-19 в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Коронавирус Соединенные Штаты Америки
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе