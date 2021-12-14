Не бустерная. В Минздраве рассказали, кто и когда сможет получить третью дозу COVID-вакцины

В Украине официально разрешили проводить третью дополнительную прививку от коронавируса. Тем не менее, получить ее сможет лишь отдельная категория граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Так, дополнительную дозу вакцины будут вводить, если у человека есть для этого медицинские показания. Для этого нужно иметь направление от семейного или профильного врача. Речь идет о людях:

с ВИЧ,

с онкологией,

после трансплантации органов,

тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию,

пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний.

Третью дозу будут вводить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от типа вакцины. Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что дополнительную дозу можно получить той вакциной, которой было введено две предыдущие дозы.

Вакцинацию можно сделать в ближайшем пункте прививки. А вот действие сертификата о вакцинации даже после третьей дозы продлевать не будут, документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Как отмечали в Минздраве третья доза не является бустерной и сейчас будет вводиться только указанной категории граждан.