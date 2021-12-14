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Не бустерна. У МОЗ розповіли, хто та коли зможе отримати третю дозу COVID-вакцини

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Україна, Вівторок 14 грудня 2021 12:51
Не бустерна. У МОЗ розповіли, хто та коли зможе отримати третю дозу COVID-вакцини Фото: в Україні дозволили робити третє щеплення від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

В Україні офіційно дозволили проводити третє додаткове щеплення від коронавірусу. Проте, отримати його зможе лише окрема категорія громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Так, додаткову дозу вакцини вводитимуть, якщо у людини є для цього медичні покази. Для цього потрібно мати направлення від сімейного чи профільного лікаря. Йдеться про людей:

  • з ВІЛ,
  • з онкологією,
  • після трансплантації органів,
  • тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,
  • пацієнтів із низкою інших імунодефіцитних станів.

Третю дозу вводитимуть через 28-90 днів після другої дози, незалежно від типу вакцини. Разом з тим, у МОЗ наголошують, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Вакцинацію можна зробити у найближчому пункті щеплення. А от дія сертифікату про вакцинацію навіть після третьої дози продовжуватися не буде, документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

    Як зазначали у МОЗ третя доза не є бустерною та наразі вводитиметься лише зазначеній категорії громадян.

    Нагадаємо, вчора очільник МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, відповідно до якого деяким громадянам України дозволяється вводити третє щеплення від коронавірусу.

    Бустерну ж дозу, яку вже почали вводити деякі країни, в Україні наразі не запровадили. Зазначимо, зокрема бустерну дозу вводять в США та європейських країнах і вже після ціїє дози вважається, що людина пройшла повний курс вакцинації. В Україні ж повним курсом вважається отримання двох доз вакцини.

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