Не бустерна. У МОЗ розповіли, хто та коли зможе отримати третю дозу COVID-вакцини
В Україні офіційно дозволили проводити третє додаткове щеплення від коронавірусу. Проте, отримати його зможе лише окрема категорія громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Так, додаткову дозу вакцини вводитимуть, якщо у людини є для цього медичні покази. Для цього потрібно мати направлення від сімейного чи профільного лікаря. Йдеться про людей:
- з ВІЛ,
- з онкологією,
- після трансплантації органів,
- тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію,
- пацієнтів із низкою інших імунодефіцитних станів.
Третю дозу вводитимуть через 28-90 днів після другої дози, незалежно від типу вакцини. Разом з тим, у МОЗ наголошують, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.
Вакцинацію можна зробити у найближчому пункті щеплення. А от дія сертифікату про вакцинацію навіть після третьої дози продовжуватися не буде, документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.
Як зазначали у МОЗ третя доза не є бустерною та наразі вводитиметься лише зазначеній категорії громадян.
Нагадаємо, вчора очільник МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, відповідно до якого деяким громадянам України дозволяється вводити третє щеплення від коронавірусу.
Бустерну ж дозу, яку вже почали вводити деякі країни, в Україні наразі не запровадили. Зазначимо, зокрема бустерну дозу вводять в США та європейських країнах і вже після ціїє дози вважається, що людина пройшла повний курс вакцинації. В Україні ж повним курсом вважається отримання двох доз вакцини.