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Бустерную дозу от COVID уже получили более 400 тысяч украинцев

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Украина, Суббота 05 февраля 2022 09:57
Бустерную дозу от COVID уже получили более 400 тысяч украинцев Фото: более 400 тысяч украинцев получили бустерную дозу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, привился от коронавируса 76 350 человек. Первую дозу получили 22 352 человек, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 442 559 человек, из них получили две дозы - 14 758 350, получили дополнительную дозу вакцины 20 040 человек, а бустерную дозу - 444 730.

Всего сделано 30 665 677 прививок.

Бустерную дозу от COVID уже получили более 400 тысяч украинцев

Напомним, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (43 778 положительных тестов).

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