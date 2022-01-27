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Бустерную дозу теперь можно получить раньше. Назван новый срок

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Четверг 27 января 2022 17:24
Бустерную дозу теперь можно получить раньше. Назван новый срок Фото: бустерную дозу теперь можно получить раньше (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Теперь ее рекомендуют делать с 90-го дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Согласно принятому постановлению, бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки.

В частности, отныне во время формирования сертификата по вакцинации - документ будет содержать соответствующую отметку о прививке бустером.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сейчас известно о бустерной прививке и защищает ли оно от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал чем отличается бустерная и дополнительная прививка.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "еПоддержка". Она будет предусматривать дополнительную выплату "ковидной" тысячи за вакцинацию бустерной дозой.

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