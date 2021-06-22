Быстрее, чем на Западе: в Украине допустили стремительное распространение коронавируса "Дельта"
Фото: в Украине может быть вспышка коронавируса "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине возможна вспышка коронавируса "Дельта". Украинские ученые назвали причины - это низкий уровень вакцинации населения и большая миграция из Российской Федерации.
По уточненным данным, доля штамма "Дельта" в России уже составляет около 72%, хотя выборка данных существенно сосредоточена в городе Санкт-Петербург.
"Штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия", - говорится в прогнозе ученых.
Эпидемиолог Наталья Виноград ранее рассказала в комментарии РБК-Украина, чем опасен коронавирус "Дельта". В частности из-за того, что:
- у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
- выше показатель смертности.
- больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
- больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.