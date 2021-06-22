Быстрее, чем на Западе: в Украине допустили стремительное распространение коронавируса "Дельта"

В Украине возможна вспышка коронавируса "Дельта" . Украинские ученые назвали причины - это низкий уровень вакцинации населения и большая миграция из Российской Федерации.

Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины .

По уточненным данным, доля штамма "Дельта" в России уже составляет около 72%, хотя выборка данных существенно сосредоточена в городе Санкт-Петербург.

"Штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия", - говорится в прогнозе ученых.

Эпидемиолог Наталья Виноград ранее рассказала в комментарии РБК-Украина, чем опасен коронавирус "Дельта". В частности из-за того, что: