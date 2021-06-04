Частные больницы и ФОПы могут стать пунктом прививки: в Минздраве разъяснили алгоритм
Медицинские учреждения всех форм собственности и ФОПы, имеющие лицензию на медпрактику, могут стать пунктом прививки или создать мобильную бригаду COVID-вакцинации. В Министерстве здравоохранения рассказали, что для этого нужно сделать.
Куда подавать заявку
Медучреждения и ФОПы, которые хотят присоединиться к кампании вакцинации, должны подать соответствующую заявку в подразделение здравоохранения областных или Киевской городской госадминистраций. В заявке нужно обязательно указать:
- кто будет отвечать за запись на вакцинацию и учет остатков вакцин;
- актуальные номера телефонов регистратур.
Что делать потом
Если вы получили положительное решение, то ОГА или КГГА обратятся в Минздрав с просьбой включить медучреждение или ФОП в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации.
ОГА и КГГА подают списки в министерство с 25 по 30 число месяца. После этого Минздрав верифицирует данные и утверждает обновленный перечень поставщиков медуслуг.
Если подразделения не одобрили заявку, то медучреждения и ФОПы могут обратиться напрямую в Минздрав. После этого министерство проведет дополнительные консультации с поставщиком услуг и соответствующим подразделением.
Напомним, в эти выходные в 5 областях Украины будут работать центры массовой вакцинации. В этих центрах могут получить прививку от коронавируса граждане, которые записали в очередь в приложении или на портале "Дия".