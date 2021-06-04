Частные больницы и ФОПы могут стать пунктом прививки: в Минздраве разъяснили алгоритм

Медицинские учреждения всех форм собственности и ФОПы, имеющие лицензию на медпрактику, могут стать пунктом прививки или создать мобильную бригаду COVID-вакцинации . В Министерстве здравоохранения рассказали, что для этого нужно сделать.

Об этом речь идет на Facebook-странице Минздрава .

Куда подавать заявку

Медучреждения и ФОПы, которые хотят присоединиться к кампании вакцинации, должны подать соответствующую заявку в подразделение здравоохранения областных или Киевской городской госадминистраций. В заявке нужно обязательно указать:

кто будет отвечать за запись на вакцинацию и учет остатков вакцин;

актуальные номера телефонов регистратур.

Что делать потом

Если вы получили положительное решение, то ОГА или КГГА обратятся в Минздрав с просьбой включить медучреждение или ФОП в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации.

ОГА и КГГА подают списки в министерство с 25 по 30 число месяца. После этого Минздрав верифицирует данные и утверждает обновленный перечень поставщиков медуслуг.

Если подразделения не одобрили заявку, то медучреждения и ФОПы могут обратиться напрямую в Минздрав. После этого министерство проведет дополнительные консультации с поставщиком услуг и соответствующим подразделением.