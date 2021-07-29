В Чехии могут ввести дополнительный отпуск для вакцинированных

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил предоставить два дополнительных дня оплачиваемого отпуска всем работникам, которые вакцинировались от коронавируса. В частности, для работников государственной администрации, Министерства, учителей или полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

По словам премьера, правительство хочет мотивировать жителей страны к вакцинации, для чего недавно ввело призы и конкурсы для людей, которые прививаются в новых центрах вакцинации крупных городах, где больше не требуется регистрация.

Правительство призывает всех глав Министерств предоставить два выходных всем работникам, которые покажут сертификат COVID-19. Сюда будут входить все, кто был привит с января.