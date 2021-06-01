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В Чехии начали выдавать COVID-паспорта для путешествий по соседним странам

Автор: Андрей Василюк

В Чехии с сегодняшнего дня, 1 июня, начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса для путешествия по Германии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, Словении и Хорватии. Документы являются взаимнопризнанными правительствами всех этих стран.

Об этом после заседания правительства в понедельник заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Radio Prague International.

"Сертификаты будут выдаваться со вторника, 1 июня, посредством сайта Očko.ÚZIS.cz и будут признаны на двусторонней основе в семи странах, как было нами одобрено в пятницу на заседании правительства" - сказал Войтех.

Он сообщил, что граждане могут предъявить сертификат в рамках посещения соседних государств - Германии, Австрии, Польши и Словакии, а также Венгрии, Словении и Хорватии. С каждой из указанных стран Чехия заключила двустороннее соглашение.

Введение европейского документа для упрощения условий взаимных поездок граждан государств-членов ЕС ожидается с июля.

По словам министра здравоохранения, это открытие стандартного туризма. Они могут понадобиться для посещения определенных заведений, открытых в Чехии.

Напомним, чешские рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения в сфере гостеприимства с 31 мая уже могут обслуживать клиентов в помещениях. Послабления сделали раньше запланированного из-за решения Высшего административного суда.

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