В Чехии невакцинированным запретят посещать публичные мероприятия

В Чехии ужесточат карантин для непривитых граждан. Им запретят посещать публичные мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание iROZHLAS .

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, завтра утром правительство встретится, чтобы утвердить новые карантинные ограничения. Также он добавил, что баварская модель вступит в силу уже с ближайшего понедельника.

"Ситуация серьезная. Я надеюсь, что люди, которые сегодня намерены протестироваться, поймут, что единственный выход - вакцинация. Я хотел бы попросить новую коалицию перестать заниматься политикой и прекратить врать", - заявил премьер.

Баварская модель предусматривает запрет посещения массовых мероприятий для людей, которые не вакцинировались или же не перенесли заболевание.