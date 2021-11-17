В Чехії невакцинованим заборонять відвідувати публічні заходи

В Чехії посилять карантин для невакцинованих громадян. Їм заборонять відвідувати публічні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iROZHLAS .

За словами прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, завтра зранку уряд зустрінеться, аби затвердити нові карантинні обмеження. Також він додав, що баварська модель набуде чинності вже з найближчого понеділка.

"Ситуація серйозна. Я сподіваюся, що люди, які сьогодні мають намір протестуватися, зрозуміють, що єдиний вихід - вакцинація. Я хотів би попросити нову коаліцію перестати займатися політикою й припинити брехати", - заявив прем’єр.

Баварська модель передбачає заборону відвідування масових заходів для людей, які не вакцинувалися або ж не перенесли захворювання.