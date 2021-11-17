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В Чехії невакцинованим заборонять відвідувати публічні заходи

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Середа 17 листопада 2021 15:19
В Чехії невакцинованим заборонять відвідувати публічні заходи Фото: в Чехії невакцинованим заборонять відвідувати публічні заходи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Чехії посилять карантин для невакцинованих громадян. Їм заборонять відвідувати публічні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iROZHLAS.

За словами прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, завтра зранку уряд зустрінеться, аби затвердити нові карантинні обмеження. Також він додав, що баварська модель набуде чинності вже з найближчого понеділка.

"Ситуація серйозна. Я сподіваюся, що люди, які сьогодні мають намір протестуватися, зрозуміють, що єдиний вихід - вакцинація. Я хотів би попросити нову коаліцію перестати займатися політикою й припинити брехати", - заявив прем’єр.

Баварська модель передбачає заборону відвідування масових заходів для людей, які не вакцинувалися або ж не перенесли захворювання.

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