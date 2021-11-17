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В Чехии невакцинированным запретят посещать публичные мероприятия

Автор: Сергей Пышкин

В Чехии ужесточат карантин для непривитых граждан. Им запретят посещать публичные мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание iROZHLAS.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, завтра утром правительство встретится, чтобы утвердить новые карантинные ограничения. Также он добавил, что баварская модель вступит в силу уже с ближайшего понедельника.

"Ситуация серьезная. Я надеюсь, что люди, которые сегодня намерены протестироваться, поймут, что единственный выход - вакцинация. Я хотел бы попросить новую коалицию перестать заниматься политикой и прекратить врать", - заявил премьер.

Баварская модель предусматривает запрет посещения массовых мероприятий для людей, которые не вакцинировались или же не перенесли заболевание.

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ЧехияВакцинацияКоронавирус