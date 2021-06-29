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В Чехии обнаружили первый случай штамма коронавируса "Лямбда"

Автор: РБК-Украина

В Чехии выявлен первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса. Количество заболевших лиц штаммом "Дельта" также продолжает расти.

Об этом пишет местное издание Novinky.

Как отмечает издание, кроме опасного штамма "Лямбда”, на территории Праги, севере и северо-востоке Чехии распространяется и индийская мутация коронавируса. В частности, за последние две недели в стране зафиксировали 380 случаев "Дельты".

"В Праге, согласно данным, ситуация выглядит некрасиво. Мы должны дальше бороться, вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран", - сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Стоит отметить, что впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу. Ученые убеждены в том, что мутации в шиповатом белке могут повлиять на заразность заболевания.

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