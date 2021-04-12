В Чехии после полугода чрезвычайного положения открылись школы и некоторые магазины

Шестимесячное чрезвычайное положение завершилось сегодня в полночь. Так, отменены ограничения на передвижение, включая ночной комендантский час и запрет на поездки между районами без крайней необходимости.

Дети дошкольных учреждений и 1-5 классов возвращаются к учебе. Учащиеся должны два раза в неделю сдавать тест на коронавирус.

При этом магазины по продаже товаров, не относящихся к категории первой необходимости, рестораны и спортивно-развлекательные центры остаются закрытыми с октября. Непродолжительное смягчение было только в декабре.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 976 новых случаев коронавируса в воскресенье, что является самым низким ежедневным количеством с сентября. Среднее значение за семь дней снизилось до уровня ниже 4000, что все еще остается высоким по сравнению с большинством государств Европейского Союза, но значительно меньше относительно более 12000 в начале марта, когда был введен жесточайший локдаун.

В целом Чехия, где проживает 10,7 миллиона человек, сообщила о 1,58 миллиона случаев COVID-19 с момента начала пандемии в марте 2020 года, а число смертей приближается к 28 000, что является самым высоким показателем на душу населения в мире, сообщает Our World in Data.