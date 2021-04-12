У Чехії після півроку надзвичайного стану відкрилися школи та деякі магазини

У Чеській республіці завершилася дія надзвичайного стану , яка тривала півроку. 12 квітня школи, бібліотеки, зоопарки та деякі магазини знову відкрилися.

Шестимісячний надзвичайний стан завершився сьогодні опівночі. Відтак скасовано обмеження на пересування, включаючи нічну комендантську годину, та заборону на поїздки між районами без крайньої потреби.

Діти дошкільних закладів та 1-5 класів повертаються до навчання. Учні мають два рази на тиждень здавати тест на коронавірус.

При цьому магазини з продажу товарів, що не відносяться до категорії першої необхідності, ресторани та спортивно-розважальні центри залишаються зачиненими з жовтня. Нетривале пом'якшення було лише у грудні.

Міністерство охорони здоров'я Чехії повідомило про 976 нових випадків коронавірусу в неділю, що є найнижчою щоденною кількістю з вересня. Середнє значення за сім днів знизилося до рівня нижче 4000, що все ще залишається високим у порівнянні з більшістю держав Європейського Союзу, але значно меншим відносно більш як 12000 на початку березня, коли було введено найжорстокіший локдаун.

Загалом Чехія, де проживає 10,7 мільйона людей, повідомила про 1,58 мільйона випадків COVID-19 з моменту початку пандемії в березні 2020 року, а кількість смертей наближається до 28 000, що є найвищим показником на душу населення у світі, повідомляє Our World in Data.