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В Чехии после полугода чрезвычайного положения открылись школы и некоторые магазины

Автор: Андрей Василюк

В Чешской республике завершилось действие чрезвычайного положения, которое длилось полгода. 12 апреля школы, библиотеки, зоопарки и некоторые магазины снова открылись.

Об этом сообщает Reuters.

Шестимесячное чрезвычайное положение завершилось сегодня в полночь. Так, отменены ограничения на передвижение, включая ночной комендантский час и запрет на поездки между районами без крайней необходимости.

Дети дошкольных учреждений и 1-5 классов возвращаются к учебе. Учащиеся должны два раза в неделю сдавать тест на коронавирус.

При этом магазины по продаже товаров, не относящихся к категории первой необходимости, рестораны и спортивно-развлекательные центры остаются закрытыми с октября. Непродолжительное смягчение было только в декабре.

Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 976 новых случаев коронавируса в воскресенье, что является самым низким ежедневным количеством с сентября. Среднее значение за семь дней снизилось до уровня ниже 4000, что все еще остается высоким по сравнению с большинством государств Европейского Союза, но значительно меньше относительно более 12000 в начале марта, когда был введен жесточайший локдаун.

В целом Чехия, где проживает 10,7 миллиона человек, сообщила о 1,58 миллиона случаев COVID-19 с момента начала пандемии в марте 2020 года, а число смертей приближается к 28 000, что является самым высоким показателем на душу населения в мире, сообщает Our World in Data.

Напомним, в конце марта чешский парламент продлил режим чрезвычайного положения. Депутаты представили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

В марте власти Чехии сообщили, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.

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