В Чехии суд отменил масочный режим вопреки требованиям Минздрава

Решение суда предусматривает, что носить маски будет необязательно в магазинах, общественном транспорте и ресторанах. Оно вступит в силу через три дня после того, как Минздрав Чехии ознакомится с документом.

"Если ответчик (Министерство здравоохранения, - ред.) не в состоянии выполнить требования закона о пандемии относительно обоснования принятых чрезвычайных мер, несмотря на неоднократные упреки со стороны суда, задача суда - отменить такую меру за невозможностью пересмотра или признать ее незаконной, если срок ее действия уже истек", - заявил судья Верховного суда.

При этом в Минздраве заявили, что требование носить маски в общественных местах является абсолютно необходимым, поскольку в Чехии еще не достаточный уровень вакцинации и распространяются различные штаммы коронавируса.

Издание отмечает, что иск в Верховный суд подал гражданин Чехии с инвалидностью. Он страдает заболеванием дыхательных путей, и утверждает, что по состоянию здоровья не может носить маску.

При этом Минздрав не внес его заболевание в список исключений, которым разрешено не носить защитную маску.

В то же время в Минздраве Чехии утверждают, что использование маски не ограничивает поступление кислорода в организм. По словам министра Адама Войтеха, в связи с пандемией, неуместно делать никаких исключений.