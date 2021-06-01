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Чехия будет за деньги вакцинировать иностранцев от COVID: сколько стоит прививка

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Прага, Вторник 01 июня 2021 12:50
Чехия будет за деньги вакцинировать иностранцев от COVID: сколько стоит прививка Фото: Чехия готовит платную вакцинацию для иностранцев (Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Чехии в начале июня откроет регистрацию на вакцинацию от COVID-19 для иностранцев. Для них прививки будут платными.

Об этом пишет "Радио Прага".

На сегодня привиться в Чехии могут только иностранцы с видом на жительство, которые, как и все граждане, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку. Для иностранных граждан, которые временно проживают в стране, будет доступна вакцинация на платной основе.

Ожидается, что стоимость препарата в этом случае не превысит 38,5 евро. Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии 43% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это около 37,75 млн жителей.

Тем временем в Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости COVID-19 отменены все карантинные ограничения. Обязательным остается только ношение масок в помещениях. Также нет необходимости в "зеленом пропуске" - документе о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений.

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