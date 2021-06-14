Чехия с июля разрешит массовые мероприятия с участием до 5000 человек

Чехия с 1 июля решила разрешить проведение массовых мероприятий на улице с участием до 5 тысяч участников. Количество участников мероприятий внутри помещений также увеличат - до 2 тысяч.

Отмечается, что для массовых мероприятий на свежем воздухе не будут установлены ограничения по вместимости, а вот в помещениях разрешается заполнение только на 75%.

Также с 1 июля чехам будет разрешено ходить в кинотеатры. А в музеи и галереи будут пускать из расчета один посетитель на 10 квадратных метров, однако группы смогут посещать замки без ограничений, если имеют отрицательный тест или вакцинированы.

Сейчас в Чехии разрешается проведение массовых мероприятий с участием 1000 человек в помещении и 2000 человек на улице.