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Чехия с июля разрешит массовые мероприятия с участием до 5000 человек

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Прага, Понедельник 14 июня 2021 21:28
Чехия с июля разрешит массовые мероприятия с участием до 5000 человек Фото: Чехия ослабляет карантин с 1 июля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Чехия с 1 июля решила разрешить проведение массовых мероприятий на улице с участием до 5 тысяч участников. Количество участников мероприятий внутри помещений также увеличат - до 2 тысяч.

Об этом сообщило чешское издание Ceske Noviny.

Отмечается, что для массовых мероприятий на свежем воздухе не будут установлены ограничения по вместимости, а вот в помещениях разрешается заполнение только на 75%.

Также с 1 июля чехам будет разрешено ходить в кинотеатры. А в музеи и галереи будут пускать из расчета один посетитель на 10 квадратных метров, однако группы смогут посещать замки без ограничений, если имеют отрицательный тест или вакцинированы.

Сейчас в Чехии разрешается проведение массовых мероприятий с участием 1000 человек в помещении и 2000 человек на улице.

Напомним, в начале июня в Чехии заявили, что будут вакцинировать иностранцев от коронавируса. Однако прививка от коронавируса будет платной.

Добавим, Евросоюз снял ограничения на поездки между государствами блока при наличии COVID-сертификата.

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