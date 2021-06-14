ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чехія з липня дозволить масові заходи за участі до 5000 людей

Новость на русском →
Прага, Понеділок 14 червня 2021 21:28
Чехія з липня дозволить масові заходи за участі до 5000 людей Фото: Чехія послаблює карантин з 1 липня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Чехія з 1 липня вирішила дозволити проведення масових заходів на вулиці за участі до 5 тисяч учасників. Кількість учасників заходів всередині приміщень також збільшать - до 2 тисяч.

Про це повідомило чеське видання Ceske Noviny.

Зазначається, що для масових заходів на свіжому повітрі не будуть встановлені обмеження щодо місткості, а от у приміщеннях дозволяється заповнення тільки на 75%.

Також з 1 липня чехам буде дозволено ходити в кінотеатри. А у музеї та галереї пускатимуть з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів, однак групи зможуть відвідувати замки без обмежень, якщо мають негативний тест чи вакциновані.

Наразі в Чехії дозволяється проведення масових заходів за участі 1000 людей у приміщенні та 2000 людей на вулиці.

Нагадаємо, на початку червня у Чехії заявили, що будуть вакцинувати іноземців від коронавірусу. Однак щеплення від коронавірусу буде платним.

Додамо, Євросоюз зняв обмеження на поїздки між державами блоку за наявності COVID-сертифікату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Чехия Карантин Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19