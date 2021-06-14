Чехія з липня дозволить масові заходи за участі до 5000 людей

Чехія з 1 липня вирішила дозволити проведення масових заходів на вулиці за участі до 5 тисяч учасників. Кількість учасників заходів всередині приміщень також збільшать - до 2 тисяч.

Зазначається, що для масових заходів на свіжому повітрі не будуть встановлені обмеження щодо місткості, а от у приміщеннях дозволяється заповнення тільки на 75%.

Також з 1 липня чехам буде дозволено ходити в кінотеатри. А у музеї та галереї пускатимуть з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів, однак групи зможуть відвідувати замки без обмежень, якщо мають негативний тест чи вакциновані.

Наразі в Чехії дозволяється проведення масових заходів за участі 1000 людей у приміщенні та 2000 людей на вулиці.