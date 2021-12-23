Чехия меняет условия въезда для граждан Украины: что нужно знать

Правительство Чехии приняло решение ужесточить правила въезда на территорию страны, в том числе для украинцев. С 27 декабря для въезда в страну потребуется отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса.

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чехию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что въезд на территорию Чехии без теста разрешен тем, кто получил три прививки от COVID, а также привитые двумя дозами вакцины от коронавируса дети в возрасте от 12 до 18 лет.

Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, новые условия въезда в страну начнут действовать с 3 января.

Отметим, что въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививки вакциной, сертифицированным Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней.