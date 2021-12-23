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Чехія змінює умови в'їзду для громадян України: що потрібно знати

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Четвер 23 грудня 2021 18:14
Чехія змінює умови в'їзду для громадян України: що потрібно знати фото: Чехія змінює умови в'їзду для громадян України (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії прийняв рішення посилити правила в'їзду на територію країни, в тому числі для українців. З 27 грудня для в'їзду в країну буде потрібно негативний ПЛР-тест навіть для вакцинованих від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"З 27 Грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в'їзді в Чехію пред'явити негативний результат ПЛР-тесту", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в'їзд на територію Чехії без тесту дозволений тим, хто отримав три щеплення від COVID, а також щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу діти у віці від 12 до 18 років.

Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, нові умови в'їзду в країну почнуть діяти з 3 січня.

Зазначимо, що в'їзд до Чехії дозволено громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованим Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen за умови, що після вакцинації другою дозою пройшло не менше 14 днів.

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