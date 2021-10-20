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Чехия усиливает карантин. В ресторан теперь только с COVID-сертификатом

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Чехии приняло решение ввести обязательное наличие COVID-сертификатов во время посещения ресторанов. Нововведение вступает в силу с 1 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, новые правила создадут определенные неудобства для предприятий общественного питания, однако из-за стремительного распространения коронавируса в стране - это является необходимой мерой.

Вотех добавил, что директора заведения будут нести ответственность за то, чтобы у всех посетителей был COVID-сертификат.

В частности, правительство приняло решение сократить срок действия тестов. Отныне ПЦР-тесты действенны в течение трех дней, а антигенные - в течение 24 часов.

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