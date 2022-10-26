У Черкасах повернули масковий режим у транспорті й ТРЦ

У Черкасах вирішили повернутися до маскового режиму через збільшення захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Черкаської міської ради.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та НС 25 жовтня. Відтак, ухвалили забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками та ін.) у місцях масового перебування людей.

"Йдеться про дотримання маскового режиму у ТРЦ, закладах торгівлі, громадського харчування тощо та інших соціально-важливих об’єктах. Також слід дотримуватися маскового режиму в громадському транспорті", - пояснили в пресслужбі.

Такі рішення зумовлені підвищенням рівня захворюваності коронавірусною хворобою на території Черкас.

За словами керівника Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимира Папача, із 17 по 23 жовтня в області зареєстрували 1 084 випадки захворювання на COVID-19, з них 49 дітей.

У порівнянні з минулим тижнем рівень захворюваності знизився на 29,9%. Значно менше стали хворіти діти - на 80,9%.