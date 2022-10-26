В Черкассах вернули масочный режим в транспорте и ТРЦ

В Черкассах решили вернуться в масочный режим из-за увеличения заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского городского совета.

Такое решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 25 октября. Следовательно, приняли решение обеспечить соблюдение противоэпидемических требований (масковый режим, соблюдение физической дистанции, соблюдение правил личной гигиены, пользование антисептиками и др.) в местах массового пребывания людей.

"Речь идет о соблюдении масочного режима в ТРЦ, заведениях торговли, общественного питания и других социально-важных объектах. Также следует соблюдать масочный режим в общественном транспорте", - пояснили в пресс-службе.

Такие решения обусловлены повышением уровня заболеваемости коронавирусной болезнью на территории Черкасс.

По словам руководителя Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Владимира Папача, с 17 по 23 октября в области зарегистрировали 1084 случая заболевания COVID-19, из них 49 детей.

В сравнении с прошлой неделей уровень заболеваемости снизился на 29,9%. Значительно меньше стали болеть дети - на 80,9%.