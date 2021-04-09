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В Черкассах продолжили дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 17:09
В Черкассах продолжили дистанционное обучение для учеников 5-11 классов Фото: дистанционное обучение в Черкассах продолжили (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Из-за карантина в Черкассах школы продолжат учиться дистанционно с 12 апреля. Однако ученикам 1-4 классов разрешат посещать занятия.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

По его словам, пока неизвестно, когда в школах смогут возобновить обучение.

"Хочу сообщить, в первую очередь: с 12 апреля мы продолжаем дистанционный формат обучения для учащихся 5 – 11 классов, а еще для воспитанников внешкольного и начального художественного образования. В то же время, для дошкольников и 1 – 4 классов школы с садиками и в дальнейшем будут открытыми", - написал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая. Впрочем, даже в случае ужесточения карантина закрывать парки и торговые центры не будут.

РБК-Украина писало, что несмотря на "оранжевую зону" карантин в Черкасской области могут точечно усилить. На сегодня напряженная ситуация с COVID в нескольких территориальных общинах.

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