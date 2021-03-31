В Черкассах не будут закрывать ТРЦ и парки даже в случае ужесточения карантина

В Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая. Однако, даже в случае усиления карантина закрывать парки и торговые центры не будут.

Бондаренко также отметил, что закрытие маленьких лавочек, где посетителей бывает до 10 человек в день, на ситуацию никак не повлияет, если есть большие супермаркеты.

"Ситуация контролируемая. Конечно, будем принимать решения об ограничениях, но будем руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом. Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры", - заявил он.

По его словам, местная власть не может себе позволить снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн гривен.