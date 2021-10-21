Черкасская область тоже на грани "красной" зоны. Могут ввести с 25 октября

Из-за тяжелой ситуации с COVID-19 на грани перехода в "красную" зону адаптивного карантина находится Черкасская область. Ограничения могут ввести уже с 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Александра Скичко.

По его словам, в регионе высокая заболеваемость COVID, и уже занято более половины коек в больницах.

"С такими темпами, мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник", - отметил Скичко.

Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.