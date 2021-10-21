Черкаська область теж на межі "червоної" зони. Можуть запровадити з 25 жовтня

Через важку ситуацію з COVID-19 на межі переходу в "червону" зону адаптивного карантину знаходиться Черкаська область. Обмеження можуть ввести вже з 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОДА Олександра Скічка.

За його словами, в регіоні висока захворюваність, і вже зайнято більше половини ліжок в лікарнях.

"З такими темпами, ми впевнено крокуємо в "червону" зону. І, швидше за все, "червона" зона може бути вже в понеділок", - зазначив Скічко.

Він уточнив, що в "червоній" зоні заборонять роботу ТРЦ, ресторанів, але тільки для тих, хто не вакцинований від COVID.

Крім того, Скічко закликав населення області та міста Черкаси встигнути до понеділка вакцинуватися, оскільки, як показується досвід інших областей, вже в перший день "червоної" зони на пунктах вакцинації формуються величезні черги.