ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Черкасская область введет COVID-сертификаты на внутренних перевозках, - ОГА

Новина українською →
Черкасская область, Вторник 09 ноября 2021 15:37
Черкасская область введет COVID-сертификаты на внутренних перевозках, - ОГА Фото: Александр Скичко, глава Черкасской ОГА (facebook.com/AleksandrSkichko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже с 12 ноября Черкасская область окажется в "красной" зоне карантина, где действуют строжайшие ограничения. В то же время областные власти планируют введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта.

Об этом сказал глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал Скичко.

Глава области добавил, что решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", - отметил он.

Какие ограничения начнут действовать 12 ноября

С пятницы в Черкасской области запрещено работу:

  • заведений общественного питания;
  • ТРЦ и кинотеатров;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также под запретом проведение массовых мероприятий и очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Красная зона карантина Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе