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Черкаська область введе COVID-сертифікати на внутрішніх перевезеннях, - ОДА

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Черкаська область, Вівторок 09 листопада 2021 15:37
Черкаська область введе COVID-сертифікати на внутрішніх перевезеннях, - ОДА Фото: Олександр Скічко, глава Черкаської ОДА (facebook.com/AleksandrSkichko)
Автор: Дмитро Левицький

Вже з 12 листопада Черкаська область опиниться у "червоній" зоні карантину, де діють найсуворіші обмеження. Водночас обласна влада планує запровадження додаткових обмежень, які стосуватимуться роботи транспорту.

Про це сказав глава Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати", - сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки немає.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження", - зазначив він.

Які обмеження почнуть діяти 12 листопада

З п'ятниці у Черкаській області буде заборонено роботу:

  • закладів громадського харчування;
  • ТРЦ та кінотеатрів;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також під забороною проведення масових заходів та очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

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