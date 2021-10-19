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В Чернигове открывают еще один центр COVID-вакцинации

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Чернигов, Вторник 19 октября 2021 19:29
В Чернигове открывают еще один центр COVID-вакцинации Фото: В Чернигове открывают еще один центр COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 20 октября, в Чернигове откроют еще один центр массовой вакцинации от коронавируса. Он находится в здании областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Центр вакцинации будет работать по будням с 15:00 до 19:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. В нем можно будет получить прививки вакцинами Pfizer и CoronaVac.

Кроме того, с пятницы, 22 октября, и все другие центры массовой вакцинации города начнут работать по будням с 15:00.

Однако центр в помещении областного совета 22 октября в связи с проведением в этот день сессионного заседания совета может работать с изменениями.

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