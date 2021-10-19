В Чернигове открывают еще один центр COVID-вакцинации

В среду, 20 октября, в Чернигове откроют еще один центр массовой вакцинации от коронавируса. Он находится в здании областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса).

Центр вакцинации будет работать по будням с 15:00 до 19:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. В нем можно будет получить прививки в акцинами Pfizer и CoronaVac.

Кроме того, с пятницы, 22 октября, и все другие центры массовой вакцинации города начнут работать по будням с 15:00.