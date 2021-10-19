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У Чернігові відкривають ще один центр COVID-вакцинації

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Чернігів, Вівторок 19 жовтня 2021 19:29
У Чернігові відкривають ще один центр COVID-вакцинації Фото: у Чернігові відкривають ще один центр covid-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 20 жовтня, у Чернігові відкриють ще один центр масової вакцинації від коронавірусу. Він знаходиться в будівлі обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради.

Центр вакцинації працюватиме по буднях з 15:00 до 19:00, у вихідні - з 10:00 до 16:00. У ньому можна буде отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac.

Крім того, з п'ятниці, 22 жовтня, і всі інші центри масової вакцинації міста почнуть працювати по буднях з 15:00.

Однак центр у приміщенні обласної ради 22 жовтня у зв'язку з проведенням у цей день сесійного засідання ради може працювати зі змінами.

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