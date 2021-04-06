В Чернигове самая тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 за все время, - горсовет

В Чернигове наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии. До этого считалось пиковым периодом 4 декабря 2020 года.

Отмечается, что 4 декабря в городе 1551 человек был болен (сейчас - свыше 10 тысяч), занятых в ковидных отделениях коек было 255.

"А на сегодня - 376 госпитализированных. Больных, которые нуждались в кислородной поддержке, тогда было 97, то есть меньше половины. А сегодня она необходима почти 200 людям, то есть больше половины госпитализированных пациентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, количество больных и уровень госпитализации в городе стремительно выросли. За прошедшую неделю количество вновь выявленных случаев COVID-19 составляет 943, количество тех, кто выздоровел - 260, госпитализированных - 229, умерших - 9 человек.