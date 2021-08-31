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В Чернигове школы призвали не проводить линейки 1 сентября. День города могут отменить

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Вторник 31 августа 2021 09:33
В Чернигове школы призвали не проводить линейки 1 сентября. День города могут отменить Фото: в школах Чернигова могут отменить линейки 1 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ЧEline.

Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете.

Он сообщил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.

"Тот, кто считает, что скопить на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.

Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме.

Сейчас в Украине полностью вакцинированы против коронавирус 29% коллективов школ.

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