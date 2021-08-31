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У Чернігові школи закликали не проводити лінійки 1 вересня. День міста можуть скасувати

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Вівторок 31 серпня 2021 09:33
У Чернігові школи закликали не проводити лінійки 1 вересня. День міста можуть скасувати Фото: в школах Чернігова можуть скасувати лінійки 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок у школах 1 вересня. Він переконаний, що це погіршить епідеміологічну ситуацію в місті, навіть якщо лінійки будуть проходити на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ЧEline.

Мер озвучив таку заяву в ході ранкової наради в міськраді.

Він повідомив, що був наказ про рекомендацію не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвоника, це першокласники.

"Той, хто вважає, що скупчити на вулиці людей - це безпечно, то це просто неосвічена людина", - сказав Атрошенко.

Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи проводитимуть масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 1 вересня навчальні заклади Києва продовжать роботу у штатному режимі.

Наразі в Україні повністю вакциновані проти коронавірусу 29% колективів шкіл.

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