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В Чернигове на выходных впервые заработает центр вакцинации: где и когда получить прививку

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Четверг 17 июня 2021 12:04
В Чернигове на выходных впервые заработает центр вакцинации: где и когда получить прививку Фото: в Чернигове откроется центр массовой вакцинации населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Чернагове 19 и 21 июня впервые откроют центр массовой вакцинации населения. Он будет работать в актовом зале Деснянского районного совета (проспект Победы, 141).

Об этом сообщили в Черниговской ОГА.

Сделать прививку против коронавирус смогут все желающие: те, кто предварительно записался в приложении "Дія" или на горячей линии Минздрава. Также можно попасть на вакцинацию в режиме живой очереди.

Пункт прививки будет работать с 9 утра до 15 часов дня.

С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Ранее Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса.

Отметим, что в перечне не было Чернигова.

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