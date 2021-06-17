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У Чернігові на вихідних вперше запрацює центр вакцинації: де і коли отримати щеплення

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Четвер 17 червня 2021 12:04
У Чернігові на вихідних вперше запрацює центр вакцинації: де і коли отримати щеплення Фото: в Чернігові відкриється центр масової вакцинації населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Чернагові 19 та 21 червня вперше відкриють центр масової вакцинації населення. Він працюватиме у актовому залі Деснянської районної ради (проспект Перемоги, 141).

Про це повідомили у Чернігівській ОДА.

Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть всі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.

Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Раніше МОЗ повідомив про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу.

Відзначимо, що в переліку не було Чернігова.

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