У Чернігові на вихідних вперше запрацює центр вакцинації: де і коли отримати щеплення

У Чернагові 19 та 21 червня вперше відкриють центр масової вакцинації населення. Він працюватиме у актовому залі Деснянської районної ради (проспект Перемоги, 141).

Про це повідомили у Чернігівській ОДА.

Зробити щеплення проти коронавірусу зможуть всі охочі: ті, хто попередньо записався в ресурсі "Дія" чи на гарячій лінії МОЗ. Також можна потрапити на вакцинацію в режимі живої черги.

Пункт щеплення працюватиме з 9 ранку до 15 години дня.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.