Черниговская область находится в шаге от “красной” зоны, - ОГА
Черниговская область находится в шаге к локдауна. Индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателям, при превышении которых регион будет отнесен к "красной зоне".
Так, по состоянию на 24 марта коэффициент выявления новых случаев инфицирования 16,6% при предельном показателе 20%.
"В области превышен показатель уровня госпитализации свыше 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койкомест определенных для лечения больных коронавирусом. Загруженность коек с кислородом составляет 55%", - сообщила глава ОГА Анна Коваленко.
В целом охват тестированием достигает 1 084 человека на 100 тысяч населения.
Напомним, 19 марта сообщалось, что в Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются.
РБК-Украина писало, что Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в "красную" зону карантина.