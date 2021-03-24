Черниговская область находится в шаге от “красной” зоны, - ОГА

Черниговская область находится в шаге к локдауна. Индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателям, при превышении которых регион будет отнесен к "красной зоне".

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА .

Так, по состоянию на 24 марта коэффициент выявления новых случаев инфицирования 16,6% при предельном показателе 20%.

"В области превышен показатель уровня госпитализации свыше 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койкомест определенных для лечения больных коронавирусом. Загруженность коек с кислородом составляет 55%", - сообщила глава ОГА Анна Коваленко.

В целом охват тестированием достигает 1 084 человека на 100 тысяч населения.