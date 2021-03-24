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Чернігівська область перебуває за крок до “червоної” зони, - ОДА

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 23:31
Чернігівська область перебуває за крок до “червоної” зони, - ОДА Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Чернігівська область перебуває за крок до локдауну. Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки наближаються до граничних показників, при перевищенні яких регіон буде віднесений до "червоної зони".

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА.

Так, станом на 24 березня коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування 16,6% при граничному показнику 20%.

"В області перевищений показник рівня госпіталізації понад 80%, і він постійно зростає. На сьогодні у медзакладах на лікуванні перебуває 736 осіб. Зайнято 61% ліжкомісць визначених для лікування хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок з киснем становить 55%", - повідомила глава ОДА Анна Коваленко.

Загалом охоплення тестуванням сягає 1 084 особи на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що у Чернігові спостерігається зростання кількості хворих COVID-19, але потужності міських лікарень справляються.

РБК-Україна писало, що Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

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