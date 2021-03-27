Черниговская область перейдет в "красную" зону с 29 марта
В Черниговской области с понедельника, 29 марта, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По результатам заседания Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить:
- с 00:00 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.
Таким образом, с понедельника в регионе будут действовать ужесточенные ограничения.
В частности, в Черниговской области будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.
Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.
При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.
Напомним, на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят 13 из 24 регионов.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную" зону.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 17 424 новых случаев COVID-19.