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Черниговская область перейдет в "красную" зону с 29 марта

Новина українською → Черниговская область, Суббота 27 марта 2021 13:14
Черниговская область перейдет в "красную" зону с 29 марта Фото: мужчина в маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черниговской области с понедельника, 29 марта, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По результатам заседания Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить:
- с 00:00 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.

Таким образом, с понедельника в регионе будут действовать ужесточенные ограничения.

В частности, в Черниговской области будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят 13 из 24 регионов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную" зону.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 17 424 новых случаев COVID-19.

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