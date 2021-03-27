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Чернігівська область перейде в "червону" зону з 29 березня

Новость на русском → Чернігівська область, Субота 27 березня 2021 13:14
Чернігівська область перейде в "червону" зону з 29 березня Фото: чоловік у масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Чернігівській області з понеділка, 29 березня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками ввійшов у цю зону.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

За результатами засідання Держкомісія з ТЕБ та НС вирішила встановити:
- з 00:00 29 березня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області.

Таким чином, з понеділка в регіоні будуть діяти посилені обмеження.

Зокрема, в Чернігівській області буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі.

Крім того, в регіонах цієї зони обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, на сьогодні в "червону" зону карантину входять 13 з 24 регіонів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що локдаун на загальнонаціональному рівні може бути введений, якщо більше число областей перейдуть в "червону" зону.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили 17 424 нових випадків COVID-19.

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