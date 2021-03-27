UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Черниговская область перейдет в "красную" зону с 29 марта

Автор: РБК-Украина

В Черниговской области с понедельника, 29 марта, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По результатам заседания Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить:
- с 00:00 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.

Таким образом, с понедельника в регионе будут действовать ужесточенные ограничения.

В частности, в Черниговской области будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят 13 из 24 регионов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную" зону.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили 17 424 новых случаев COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черниговская областьКарантинКоронавирус
Читайте также
На грани общего локдауна. В Украине в "красной" зоне уже более половины регионов
Facebook заблокировал аккаунт президент Венесуэлы из-за COVID-фейков
Прогноз погоды