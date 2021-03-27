Черниговская область перейдет в "красную" зону с 29 марта

По результатам заседания Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить:

- с 00:00 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.

Таким образом, с понедельника в регионе будут действовать ужесточенные ограничения.

В частности, в Черниговской области будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.