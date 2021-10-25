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Черниговскую область завтра могут отправить в "красную" зону

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Черниговская область, Понедельник 25 октября 2021 20:52
Черниговскую область завтра могут отправить в "красную" зону Фото: Черниговская область завтра могут отправить в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Черниговская область по всем показателям соответствует "красной" зоне адаптивного карантина. В связи с этим в ОГА ожидают, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может перевести регион в "красную" зону во вторник, 26 октября.

Об этом заявила заместитель глава Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в "красную" зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев - область "красная", - заявила она.

По словам заместителя главы Черниговской ОГА, в регионе будут действовать ограничения по работе транспорта и межрегиональные перевозки.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и смогут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

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