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Чернігівську область завтра можуть відправити в "червону" зону

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Чернігівська область, Понеділок 25 жовтня 2021 20:52
Чернігівську область завтра можуть відправити в "червону" зону Фото: Чернігівська область завтра можуть відправити в "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Чернігівська область за всіма показниками відповідає "червоній" зоні адаптивного карантину. У зв'язку з цим в ОДА очікують, що комісія з питань ТЕБ і НС може перевести регіон в "червону" зону у вівторок, 26 жовтня.

Про це заявила заступник голова Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до "червоної" зони. І за рівнем госпіталізації, і за коефіцієнтом виявлення нових випадків - область "червона", - заявила вона.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА, в регіоні діятимуть обмеження щодо роботи транспорту та міжрегіональні перевезення.

"Діятимуть обмеження в транспорті, міжобласних перевезеннях. Обмеження будуть в роботі в закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватися, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані і можуть це підтвердити", - додала Шерстюк.

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