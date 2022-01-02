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В Черногории вступили в силу жесткие требования для въезда украинских туристов

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Черногория, Воскресенье 02 января 2022 11:20
В Черногории вступили в силу жесткие требования для въезда украинских туристов Фото: Черногория изменила правила въезда для украинцев из-за COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Черногория из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, ужесточила правила въезда. С сегодняшнего дня попасть в страну смогут только те, кто переболел COVID-19 или недавно вакцинировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.

В частности, заехать в страну можно будет только при условии наличия одного из документов:

  • Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.
  • Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Стоит также отметить, что теперь при себе обязательно необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов до пребывания в страну или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Согласно новым правилам, заехать на территорию Черногории исключительно с отрицательным тестом больше нельзя. Такие правила будут действовать как минимум до 12 января.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае вводят новые правила процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров.

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