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У Чорногорії набули чинності жорсткі вимоги для в'їзду українських туристів

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Чорногорія, Неділя 02 січня 2022 11:20
У Чорногорії набули чинності жорсткі вимоги для в'їзду українських туристів Фото: Чорногорія змінила правила в'їзду для українців через COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Чорногорія через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом, посилила правила в'їзду. З сьогоднішнього дня потрапити в країну зможуть тільки ті, хто перехворів COVID-19 або недавно вакцинувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Чорногорії.

Зокрема, заїхати в країну можна буде тільки за умови наявності одного з документів:

  • Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду.
  • Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який повинен бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Варто також відзначити, що тепер при собі обов'язково необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин до приїзду в країну або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.

Згідно з новими правилами, заїхати на теріторію Чорногорії виключно з негативним тестом більше не можна. Такі правила будуть діяти як мінімум до 12 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дубаї запроваджують нові правила процедури ПЛР-тестування для пасажирів.

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