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Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать

Новина українською →
Черногория, Четверг 30 декабря 2021 09:21
Черногория ужесточила правила въезда для украинцев: что нужно знать Фото: Черногория ужесточила правила въезда для украинцев (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Мария Кучерявец

Черногория ужесточает правила въезда для украинцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Со 2 января 2022 года попасть в страну не смогут, в частности, те кто не переболел COVID или привился более 6 месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Черногории.

Правила въезда в Черногорию

Так, въезд будет разрешаться при условии наличия одного из двух документов:

  1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда.
  2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Кроме этого, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часов, либо экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Таким образом, въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя.

Соответствующие правила будут действовать как минимум до 12 января.

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